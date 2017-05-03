03.05.2017 (17:03)

В Острогожском учебном центре завершена подготовка механиков-водителей первого набора для танковых подразделений ЗВО

В Острогожском учебном центре автобронетанковых войск 130 курсантов первого набора успешно сдали выпускные экзамены по специальности механик-водитель гусеничных машин для танковых подразделений Западного военного округа (ЗВО).

Курсанты прошли обучение на новейших танках Т-72Б3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машинах (БРЭМ). При их обучении применялись современные мультимедийные тренажерные комплексы. Принцип их действия основан на комплексном воздействии и создании для обучаемого эффекта виртуальной реальности.

Применение таких тренажеров позволяет имитировать различную боевую обстановку и погодные условия. Кабины тренажеров полностью имитируют рабочие места экипажа боевых машин.

Программа подготовки младших специалистов рассчитана на 4 месяца. За это время курсанты изучили устройство, правила эксплуатации и приобрели навыки вождения боевых гусеничных машин, а также отработали учебно-боевые задачи на динамических мультимедийных тренажерах.

Всем выпускникам по завершении курса обучения присваивается воинское звание «младший сержант» и вручается свидетельство о полученной категории механика-водителя.

До конца недели все младшие специалисты будут распределены в войска ЗВО и других военных округов и флотов.

Набор и обучение в Острогожском учебном центре осуществляется 2 раза в год. Подготовка младших специалистов по эксплуатации гусеничных и колесных машин проходит по 17 воинским специальностям.

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