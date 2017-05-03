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03.05.2017 (16:30)

В Праге прошла памятная акция у монумента Маршалу Советского Союза И.С. Коневу

Более 200 человек приняли участие в торжественно-памятной акции, которая прошла в Праге у памятника Маршалу Советского Союза И.С. Коневу в честь 72-й годовщины освобождения чешской столицы от нацистов.

Присутствующий на мероприятии посол России в Чехии Александр Змеевский поблагодарил администрацию городского района, на территории которого находится памятник, за достойный уход за ним и выразил признательность всему чешскому народу за сохранение исторической правды о роли Красной Армии в освобождении Чехословакии от фашистов.

Акция была организована министерством обороны Чехии, Чешским союзом борцов за свободу и администрацией района Прага 6.

В ней приняли участие военный и военно-воздушный атташе России в Чехии Игорь Щепин, руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы Валерий Коннов.

Проведение воинских ритуалов у памятника обеспечили воины Почетного караула министерства обороны Чехии. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Памятники , Торжественные церемонии
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