03.05.2017 (16:46)

На пражском мемориальном комплексе Воковице почтили память красноармейцев-освободителей

На кладбище Воковице в Праге состоялась мемориальная акция, в ходе которой почтили память погибших при освобождении чешской столицы красноармейцев и участников Пражского восстания.

Мероприятие было организовано Минобороны Чехии, Чешским союзом борцов за свободу.

В начале церемонии прозвучала песня «Священная война» советского композитора А. Александрова, затем были исполнены гимны Чехии и Словакии.

В акции приняли участие около 100 человек.

От Посольства Российской Федерации венок к мемориалу возложил первый секретарь Посольства и руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.

На мемориальном комплексе Прага-Воковице захоронены 35 воинов Красной Армии (все имена воинов известны и увековечены на гранитных плитах) и 25 участников Пражского восстания.

В трех урнах, установленных внутри центральной стелы, находятся горсти земли с полей сражений, где пролили кровь братские славянские народы: Сталинград, Соколово (первый бой, в котором чешские солдаты воевали плечом к плечу с советскими воинами) и Дукельский перевал.

В 2016 году на мемориале был проведен капитальный ремонт. Деньги на реконструкцию выделила администрация Праги.

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