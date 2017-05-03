03.05.2017 (16:01)

Предпраздничный номер ВИЖ расскажет о роли Особого колхозного корпуса ОКДВА накануне Великой Отечественной войны

В майском номере «Военно-исторического журнала» опубликована статья кандидата политических наук, доцента Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) К.Ю. Колесниченко.

Материал посвящен анализу формирования и функционирования Особого колхозного корпуса Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии, а также оценке эффективности основных видов его деятельности и роли в развитии Дальнего Востока в 1932-1936 гг.

Наращивание оборонно-экономического потенциала Дальнего Востока в 1930-е гг. было одной из главных целей советского правительства, особенно на фоне обострения соперничества ведущих государств мира за влияние в Китае и роста внешнеполитических амбициий Японии. Автор статьи обобщил имеющиеся исторические данные о том, как это происходило, какие меры для этого предпринимались и чего тем самым удалось достичь.

Колесниченко К.Ю. Деятельность Особого колхозного корпуса ОКДВА в 1932–1936 гг.

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