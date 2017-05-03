03.05.2017 (16:13)

В Военном университете Минобороны России будут готовить специалистов по информационному обеспечению военной деятельности

Минобороны России объявило набор курсантов для обучения по специальности «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности».

Программа подготовки будет включать, помимо военных дисциплин, учебные предметы, необходимые для формирования у курсантов устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных Сил.

Особое внимание при обучении специалистов данного профиля будет уделяться работе с интернет-ресурсами, а также вопросам самостоятельного производства современных медиапродуктов.

Подготовка специалистов по информационному обеспечению военной деятельности начинается с 1 сентября текущего года на базе Военного университета Минобороны России ( Москва).

Срок обучения — 5 лет с присвоением выпускникам воинского звания «лейтенант» и распределением на соответствующие должности.

Юноши, изъявившие желание освоить новую профессию, могут подать заявление в ближайший отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации.

Более подробную информацию о правилах и условиях поступления можно получить на официальном сайте Военного университета: http://vumo.mil.ru/.

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