03.05.2017 (15:10)

Ульяновское соединение ВДВ получило новейшие средства РЭБ и беспилотные летательные аппараты

В ходе планового перевооружения отдельная десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированная в Ульяновск, получила новейшие мобильные автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-2».

Данный комплекс предназначен для осуществления мероприятий радиоэлектронной имитации, постановки помех радиоэлектронным средствам, а также оценки радиоэлектронной обстановки, обнаружения и пеленгования средств ультракоротковолновой радиосвязи.

Кроме того, в соединение поступили многофункциональные комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», «Тахион» и «Элерон-3СВ», которые позволяют в круглосуточном режиме вести воздушную разведку на удалении от 40 до 120 км.

Ведение разведки с обнаружением и идентификацией объектов можно вести как в ночное, так и в дневное время с передачей информации в реальном масштабе времени.

В ходе предстоящих занятий по боевой подготовке подразделения ВДВ смогут точно определять местоположение обнаруженного объекта благодаря применению приборов навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также вести аэрофотосъемку местности предполагаемых действий.

С началом летнего периода обучения военнослужащие десантно-штурмовой бригады будут осваивать новейшую технику в комплексе с применением технических и огневых преимуществ поступившего первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

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