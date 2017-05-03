03.05.2017 (14:57)

В апреле на Северном флоте проведено более 200 мероприятий боевой подготовки

Более 200 мероприятий боевой подготовки с фактическим применением оружия проведено с экипажами самолётов, кораблей, подводных лодок, боевыми расчётами комплексов ПВО, подразделениями сухопутных и береговых войск Северного флота (СФ) в апреле.

В море наибольшее количество боевых упражнений выполнили корабли и подводные лодки Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил СФ. Так торпедные стрельбы по подводным целям провели малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга», а экипажи атомных подводных лодок подводных сил СФ — «подводные дуэли».

Успешно выполнили боевые стрельбы расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 соединения ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области. Все ракеты-мишени были поражены с высокой точностью.

Наилучшие показатели нанесения удара по береговым объектам продемонстрировали экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО. В ходе контрольной проверки за зимний период обучения они успешно выполнили бомбометание на полигоне Лумбовский в Мурманской области.

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