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03.05.2017 (14:57)

В апреле на Северном флоте проведено более 200 мероприятий боевой подготовки

Более 200 мероприятий боевой подготовки с фактическим применением оружия проведено с экипажами самолётов, кораблей, подводных лодок, боевыми расчётами комплексов ПВО, подразделениями сухопутных и береговых войск Северного флота (СФ) в апреле.

В море наибольшее количество боевых упражнений выполнили корабли и подводные лодки Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил СФ.  Так торпедные стрельбы по подводным целям провели малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга», а экипажи атомных подводных лодок подводных сил СФ —  «подводные дуэли».

Успешно выполнили боевые стрельбы расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 соединения ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области. Все ракеты-мишени были поражены с высокой точностью.

Наилучшие показатели нанесения удара по береговым объектам продемонстрировали экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО.  В ходе контрольной проверки за зимний период обучения они успешно выполнили бомбометание на полигоне Лумбовский в Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , ПВО , Боевая подготовка
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