03.05.2017 (14:41)

Вертолётчики морской авиации ЧФ отработали поиск подводных лодок условного противника

В Крыму прошла плановая тренировка экипажей вертолётов Ка-27 и Ми-8 с участием персонала авиационной комендатуры смешанного морского авиационного полка Черноморского флота (ЧФ).

В период проведения лётных смен экипажи вертолётов отработали поиск подводных лодок условного противника.

На гидроаэродроме специалисты комендатуры выполняли задачи по организации безопасных полётов вертолётов, обеспечивая их связью и необходимыми данными при перелётах.

Личный состав подразделений провёл работы по стационарному развёртыванию на позиции отдельного приводного маяка, который позволяет осуществлять радиотехническое обеспечение авиационных частей.

Вертолёты Ка-27 выполнили ряд посадок и взлётов на аэродром под прикрытием вертолёта Ми-8.

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