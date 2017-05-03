03.05.2017 (14:34)

На Каспийской флотилии прошли учения по противоподводно-диверсионной обороне

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии в Астрахани и Махачкале в Республике Дагестан проведены учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил объединения.

По легенде учения на центр управления поступила информация о возможности проведения террористического акта в пунктах базирования с использованием подводных диверсионных групп условного противника.

На кораблях была сыграна боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов (с целью уничтожения возможных боевых пловцов противника), выставлена вооружённая вахта ППДО.

Затем патрульный и дежурные катера покинули места швартовки. Их экипажи, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, выполнили поиск подводных диверсантов в акватории пункта базирования. После чего в целях их уничтожения произвели гранатометание учебными на различных курсах движения.

В завершение водолазные группы из состава экипажей кораблей спустились под воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов в целях обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

Помимо этого в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.

В учениях приняли участие около 400 военнослужащих корабельных соединений, было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов.

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