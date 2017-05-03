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03.05.2017 (14:12)

Отряд кораблей Каспийской флотилии вышел на боевую службу в море

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля «Углич» и приданных судов обеспечения покинул якорную стоянку в порту Махачкала и вышел в открытое море для выполнения задач в соответствии планами боевой подготовки.

Отряд кораблей идёт под командованием и  флагом начальника штаба бригады надводных кораблей Каспийской флотилии.

За 30 суток каспийцам предстоит выполнить  ряд задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в Каспийском море, провести тренировки по совместному маневрированию кораблей, отработать действия по различным вводным, связанным с боевой подготовкой.

Помимо этого, экипажи отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения, выполнят артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.

Также в ходе  морского похода моряки будут готовиться  к конкурсу  «Кубок моря», который пройдет в августе в рамках Армейских международных игр.

Всего кораблям флотилии предстоит пройти по Каспию более 1500 миль и выполнить десятки учебно-боевых задач.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Кубок моря
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