03.05.2017 (14:12)
Отряд кораблей Каспийской флотилии вышел на боевую службу в море
Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля «Углич» и приданных судов обеспечения покинул якорную стоянку в порту Махачкала и вышел в открытое море для выполнения задач в соответствии планами боевой подготовки.
Отряд кораблей идёт под командованием и флагом начальника штаба бригады надводных кораблей Каспийской флотилии.
За 30 суток каспийцам предстоит выполнить ряд задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в Каспийском море, провести тренировки по совместному маневрированию кораблей, отработать действия по различным вводным, связанным с боевой подготовкой.
Помимо этого, экипажи отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения, выполнят артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.
Также в ходе морского похода моряки будут готовиться к конкурсу «Кубок моря», который пройдет в августе в рамках Армейских международных игр.
Всего кораблям флотилии предстоит пройти по Каспию более 1500 миль и выполнить десятки учебно-боевых задач.