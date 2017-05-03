03.05.2017 (13:43)

В Краснодарском президентском кадетском училище прошла «Встреча поколений»

В Краснодарском президентском кадетском училище состоялось торжественный вечер, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы назвали мероприятие коротко, но емко –– «Встреча поколений».

В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа, курсанты высших военных учебных заведений, а также сотрудники других силовых ведомств.

Гостей встречали кадеты, которые вручали ветеранам Георгиевские ленты и приглашали посмотреть выставку современной военной техники и оружия.

На плацу училища выступали ансамбль барабанщиков «Ритм», рота Почетного караула, ребята из секции армейского рукопашного боя, а также оркестр Высшего военного училища имени генерала армии Штеменко под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста Кубани Василия Кравца.

Выступления на завершились ритуалом памяти, в ходе которого 72 кадета, по числу лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, выпустили в небо белые шары.

Затем состоялось торжественное собрание, посвященное 72-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. Перед собравшимися выступили почетные гости, ветераны-фронтовики, которые, обращаясь к молодому поколению, призывали сберечь память о прошлом, защитить будущее.

После этого гостей ждала концертная программа, подготовленная воспитанниками всех курсов училища. Ребята танцевали, пели, читали стихи, играли на музыкальных инструментах.

После концерта всех угощали чаем и настоящей солдатской кашей.

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