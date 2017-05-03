03.05.2017 (13:03)

Артиллеристы ЮВО проведут во Владикавказе генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе, 5 мая проведут генеральную репетицию салютных подразделений по подготовке к праздничному салюту в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллеристы еще раз отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Всего в составе салютных подразделений задействовано около 70 военнослужащих.

Салют будет произведён из двенадцати 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и двух салютных установок на базе автомобиля «КамАЗ» залпами с темпом в 15 секунд, с разрывом фейерверочных зарядов на высоте 250-300 метров.

Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

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