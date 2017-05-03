03.05.2017 (12:11)

Летчики ЗВО завершили переобучение на истребители Су-30СМ

Летчики-истребители авиационного соединения Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области, завершили переобучение в Центре подготовки летного состава в Липецке на многоцелевые истребители поколения «4+» Су-30СМ, которые поступят на вооружение ЗВО.

В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования.

После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-30СМ по различным маршрутам.

В настоящее время на вооружении курского авиационного соединения стоят истребители МиГ-29СМТ, а в конце текущего года планируется поставка Су-30СМ.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.

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