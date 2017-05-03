03.05.2017 (11:44)

В ЗВО завершился окружной этап конкурса поваров и пекарей «Полевая кухня»

В подмосковном Наро-Фоминске завершился окружной этап конкурса военных поваров и пекарей Западного военного округа (ЗВО) «Полевая кухня».

Победителем состязаний стала команда 190-й школы поваров, на втором месте повара и пекари армии ВВС и ПВО, на третьем — команда Балтийского флота.

Военные повара соревновались в приготовлении одного блюда на 10 человек по произвольному рецепту с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.

Специалисты по хлебопечению испекли в полевых условиях более 10 видов мелкоштучных хлебобулочных изделий.

В конкурсе приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 150 единиц техники, в том числе прицепные полевые кухни КП-130, кухни переносные МК-10 и прицепные хлебопекарные блоки ПХБ-0,4.

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