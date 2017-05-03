03.05.2017 (11:12)

В Приморье отдали последние почести летчику морской авиации, погибшему в 1944 году

Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в торжественно-траурной церемонии захоронения останков лётчика 1-й авиационной эскадрильи 19-го истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота младшего лейтенанта Виктора Георгиевича Воликова, погибшего при катастрофе истребителя И-16 28 августа 1944 года.

Сегодня на центральной площади города Артема состоялся траурный митинг, на котором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители командования Тихоокеанским флотом, администрации Приморского края, военнослужащие, воспитанники детских патриотических клубов, жители города.

Останки Виктора Воликова были обнаружены в ходе поисковых работ в октябре 2016 года в тайге на склоне Партизанского хребта в Приморском крае.

После митинга прошла торжественная церемония складывания Государственного флага Российской Федерации. По традиции его сложили в 13 раз красным треугольным конвертом. Затем свернутое полотно Почетный караул передал военно-историческому музею города Артема.

После митинга останки Виктора Воликова были преданы земле с воинскими почестями — под залпы оружейного салюта. После чего к могиле возложили цветы и венки.

Память боевого летчика ТОФ почтили минутой молчания.

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