03.05.2017 (10:40)

Военнослужащие ВВО на Камчатке поздравили более 60 ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы военнослужащие войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота поздравили с праздником более 60 ветеранов Великой Отечественной войны.

Командование частей и соединений традиционно организует праздничные встречи и поздравления с посещениями на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Эти мероприятия проходят не только в городах, но и в отдаленных поселках Камчатского края.

В ходе праздничных мероприятий запланирован также выход ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы на боевом корабле в море для возложения венка на воду в память о моряках, погибших за свободу и независимость нашей Родины.

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