03.05.2017 (10:10)

В Хабаровске состоялась заключительная ночная репетиция военного парада

В Хабаровске состоялась заключительная ночная репетиция военного парада, в которой приняли участие пешие парадные расчеты войск гарнизона и механизированная колонна военной техники.

В парадном строю прошли офицеры управления округа, рота барабанщиков от Уссурийского суворовского военного училища, военнослужащие Окружного учебного центра подготовки младших специалистов, парадные расчеты Всеармейского детского юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» кадетской школы № 1 имени Ф.Ф. Ушакова, управления армии ВВС и ПВО, соединения морской пехоты ТОФ, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К.К.Рокоссовского, подразделений специального назначения ВВО, железнодорожного соединения округа, сводный военный оркестр, а также представители других силовых ведомств Хабаровска.

В составе механизированных колонн было задействовано 87 единиц вооружения и военной техники, в том числе танк Т-34, БМ-13 «Катюша» и ретроавтомобили времен Великой Отечественной войны, а также современная техника — новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», артиллерия различного калибра и зенитные ракетные системы.

Генеральная репетиция состоится 6 мая в 10:00 по местному времени.

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