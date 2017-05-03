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03.05.2017 (09:33)

Артиллеристы Восточного военного округа готовы к проведению праздничных салютов

В Восточном военном округе (ВВО) военнослужащие нештатных салютных дивизионов готовы к проведению праздничных салютов в День Победы.

В настоящее время личный состав салютных подразделений завершил тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов. В ходе мероприятий выполнено по три залпа холостыми боеприпасами для отработки синхронности действий военнослужащих.

Для проведения праздничных салютов в ВВО будут задействованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков.

9 мая в 22:00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего для проведения праздничных салютов в ВВО привлекается более 300 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники и израсходовано более 2,1 тыс. холостых боеприпасов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Артиллерия , Великая Отечественная война (ВОВ)
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