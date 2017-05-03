03.05.2017 (09:19)

Военнослужащие ВВО потушили лесной пожар в Забайкальском крае

2 мая в 80 километрах южнее города Читы в Ингодинском районе было обнаружено сильное задымление. Для выяснения обстоятельств в район была направлена нештатная пожарная команда, которая и обнаружила низовой лесной пожар.

Для локализации возгорания от одного из соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкалье, было выделено 40 военнослужащих и две автоцистерны на базе автомобиля повышенной проходимости УРАЛ.

К концу светового дня очаг лесного пожара был локализован.

В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье приняты комплексные профилактические меры в пожароопасный период.

Пожарные команды и расчеты находятся в постоянной готовности оказать, при необходимости, помощь местному населению.

В состав внештатных пожарных команд, сформированных в воинских частях, входит от 20 до 40 военнослужащих и техника высокой проходимости.

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