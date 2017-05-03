03.05.2017 (09:19)
Военнослужащие ВВО потушили лесной пожар в Забайкальском крае
2 мая в 80 километрах южнее города Читы в Ингодинском районе было обнаружено сильное задымление. Для выяснения обстоятельств в район была направлена нештатная пожарная команда, которая и обнаружила низовой лесной пожар.
Для локализации возгорания от одного из соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкалье, было выделено 40 военнослужащих и две автоцистерны на базе автомобиля повышенной проходимости УРАЛ.
К концу светового дня очаг лесного пожара был локализован.
В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье приняты комплексные профилактические меры в пожароопасный период.
Пожарные команды и расчеты находятся в постоянной готовности оказать, при необходимости, помощь местному населению.
В состав внештатных пожарных команд, сформированных в воинских частях, входит от 20 до 40 военнослужащих и техника высокой проходимости.