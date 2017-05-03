03.05.2017 (09:03)
В ВВО приступили к сплошной очистке полигонов от взрывоопасных предметов
В Восточном военном округе проводится целый комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к летнему периоду обучения.
Так, саперными подразделениями будет проверено более 30 общевойсковых и авиационных полигонов общей площадью свыше 250 тысяч гектаров в целях поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов.
При проведении работ будет задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения (ИМР) и саперные команды.
Помимо этого, к выполнению задач по поиску боеприпасов будут привлекаться специально обученные минно-розыскные собаки.
Также будет восстановлена и обновлена учебно-материальная база полигонов, соединений, воинских частей и подразделений.
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