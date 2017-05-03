03.05.2017 (09:03)

В ВВО приступили к сплошной очистке полигонов от взрывоопасных предметов

В Восточном военном округе проводится целый комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к летнему периоду обучения.

Так, саперными подразделениями будет проверено более 30 общевойсковых и авиационных полигонов общей площадью свыше 250 тысяч гектаров в целях поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов.

При проведении работ будет задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения (ИМР) и саперные команды.

Помимо этого, к выполнению задач по поиску боеприпасов будут привлекаться специально обученные минно-розыскные собаки.

Также будет восстановлена и обновлена учебно-материальная база полигонов, соединений, воинских частей и подразделений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице