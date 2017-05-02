02.05.2017 (23:45)

Из-за высокого интереса жителей к технике времен войны агитпоезду пришлось несколько раз сделать внеплановые остановки

Агитационному поезду «Армия Победы», следующему из Пензы в Екатеринбург с остановками в Самаре, Уфе, Чебаркуле и Челябинске, пришлось сделать несколько дополнительных остановок в Сызрани и Кинеле (Самарская область) из-за высокого интереса жителей к технике времен Великой Отечественной войны.

Поезд движется медленно, а раритетная военная техника установлена на открытых платформах. В Сызрани местные жители сопровождали поезд на автомобилях, размахивая руками, и просили остановиться в их городе. В результате руководством было принято решение дать возможность местным жителям ознакомиться с экспонатами. В Самаре агитпоезд, символическое значение которого является показ возвращения воина-красноармейца с фронта домой, встречали более 1 тыс. человек с цветами и музыкой. По многочисленным просьбам, после Самары поезд остановился еще в одном городе Самарской области – Кинеле.

На остановках были организованы праздничные концерты, выставка вооружения и военной техники, раздача солдатской каши. На открытых платформах люди смогли сфотографироваться рядом с танком Т-34, 122-мм гаубицей образца 1938 года М-30, 57-мм противотанковой пушкой образца 1941 года ЗИС-4, а также новейшими танком Т-72Б3 и бронетранспортером БТР-82АМ. В вагоне-музее люди смогли увидеть легендарный пулемет «Максим», нагрудный знак третьего рейха «Крымский щит», а также одна из знаменитых наград Советского Союза – орден «Победа».

3 мая 12:00 по местному времени агитпоезд пребывает в столицу Республики Башкортостан.

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