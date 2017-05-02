02.05.2017 (23:24)

Сирийский опыт российских саперов хотят перенять иностранцы

Зарубежные государства хотят перенять боевой опыт Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, полученный во время разминирования территорий в Сирии. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он рассказал, что боевики осваивают новую тактику минирования. "Ими сделан очень большой шаг вперед. Особенно, в части использования электронных и радио средств", - пояснил Юрий Ставицкий.

"Всё это мы изучили в ходе выполнения задач и результат на лицо. В плане боевого опыта это очень полезная командировка... Уже сегодня нас просят обучить саперов других государств, как на нашей территории, так и на территориях своих государств", - сказал начальник войск.

"Я считаю, что на сегодняшний день российские саперы наиболее подготовленные саперы... Мы готовы передать свой опыт другим саперам, других государств".

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