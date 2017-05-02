02.05.2017 (23:01)

В Вооруженных Силах Российской Федерации подготовлено более 2 тысяч командиров горных подразделений и инструкторов горной подготовки

Руководством Министерства обороны Российской Федерации поставлена задача Управлению физической подготовки по развитию системы индивидуальной горной подготовки военнослужащих и возрождению военного альпинизма.

В результате, за последние четыре года горная подготовка в Вооруженных Силах Российской Федерации выведена на качественно новый уровень.

Разработано первое руководство по горной подготовке, сформирован Центр горной подготовки и выживания в п. Терскол, в командованиях военных округов и ВДВ введены должности специалистов горной подготовки, в Военном институте физической культуры сформирована кафедра горной подготовки.

В горных центрах проведено 39 сборовых мероприятий, в которых подготовлено более 2 тысяч командиров горных подразделений, инструкторов горной подготовки.

В целях изучения и использования международного опыта в области горной подготовки в 2016 году был проведен международный этап конкурса «Эльбрусское кольцо», в котором приняло участие более 350 военнослужащих из пяти стран, а в 2017 году сборная команда Вооруженных Сил приняла участие в международном военно-прикладном соревновании среди горных подразделений «Эдельвейс Рейд», которое проводилось в Австрии.

Проведено 12 спортивных мероприятий с горной направленностью – это чемпионаты Вооруженных Сил Российской Федерации по горному троеборью, альпинизму и скалолазанию.

Руководством Минобороны уделяется особое внимание совершенствованию учебно-материальной базы горной подготовки. В местах постоянной дислокации воинских частей спроектированы и строятся учебные горные городки, а для занятий в полевых условиях разработан мобильный тренировочный комплекс «Горный стрелок». В Военном институте физической культуры проведена его первичная апробация.

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