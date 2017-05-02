02.05.2017 (22:39)

Юнармейцы из Хакасии приняли участие в акции «Лес Победы»

В преддверии Дня Победы в Республике Хакасия юнармейцы высадил более 300 тысяч деревьев.

В преддверии 72-й годовщины Великой Победы в Республике Хакасия прошла акция «Лес Победы». В ней приняли участие дети из Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Вместе с главой Хакасии Виктором Зиминым и сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Республики ребята высадили вечнозеленые сосны в городе Абакане на горе Самохвал как символ памяти о каждом, кто погиб в страшные годы войны. Именно там на территории мемориального комплекса накануне 70-ого юбилея Победы в Великой Отечественной Войне была заложена Аллея Памяти.

Справочно:

Инициатива создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.

На сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и уже более 70 000 юношей и девушек нашей страны произнесли клятву юнармейца.

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