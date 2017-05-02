Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

02.05.2017 (22:20)

Танцевальная группа Ансамбля песни и пляски Черноморского флота вышла в финал конкурса «Танцуют все!» на телеканале «Россия»

Танцевальная группа Ансамбля песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) успешно продолжает участие в телевизионном шоу «Танцуют все!» на телеканале «Россия-1».

По итогам танцевальных соревнований черноморцы вошли в шестёрку сильнейших команд, и вышли в финальную часть престижного конкурса.

Артисты Черноморского флота являются единственным военным творческим коллективом, прошедшим творческий отбор и принимающим участие в шоу.

Справочно:

19 марта на телеканале «Россия» стартовал танцевальный суперпроект «Танцуют все»! Каждую неделю коллективы танцоров борются за главный приз шоу миллион рублей и звание лучшей танцевальной команды России. Участники проекта «Танцуют все!» представят разные стили. Сложность конкурса заключается в том, что артистам после первого представления   предлагают выступать не в том жанре, в котором они работают в соответствие с амплуа своего коллектива, а предлагают показать мастерство в ином жанре танцевального искусства.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false