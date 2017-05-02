02.05.2017 (20:47)

Около полутора тысяч юнармейских отрядов сформировано в Западном военном округе

Около 1,5 тысяч юнармейских отрядов сформировано в Западном военном округе (ЗВО), общая численность которых составляет до 30 тыс. детей.

Юнармейцы только за один прошлый месяц приняли участие в 150 мероприятиях.

Под руководством опытных офицеров-наставников и сотрудников военных комиссариатов юнармейцы участвуют в различных военно-патриотических мероприятиях, а также осваивают дисциплины общевойсковой подготовки.

Командование ЗВО регулярно оказывает обширную поддержку в работе региональных штабов по формированию юнармейских отрядов и принимает участие в торжественных церемониях посвящения школьников в юнармейцы.

За прошедший месяц было принято в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения более 4 тыс. школьников.

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