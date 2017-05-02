02.05.2017 (22:02)

Юнармейцы ЗВО впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в Воронеже

Сводный отряд участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» впервые примет участие в Параде Победы на площади Ленина в Воронеже.

Свыше 80 юнармейцев пройдут в составе парадных расчетов Воронежского территориального гарнизона. Тренировки парадных расчетов воспитанников проходят 3 раза в неделю. В общем, на подготовку к Параду у расчетов заняло более 50 часов.

Всего в подготовке и проведении Парада Победы задействовано около1500 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники. По площади в парадном строю пройдут техника мотострелковых, артиллерийских, подразделений общевойсковой армии ЗВО, машины связи, радиационной, химической и биологической защиты, а также ракетный комплекс «Точка-У».

Справочно:

За 10 месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день достигла 70 тыс. юношей и девушек. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 год по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.

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