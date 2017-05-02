02.05.2017 (21:10)

Найдены останки двух советских солдат и одного немецкого военнослужащего в ходе международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

Международная военно-историческая поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» проходит в районе населенного пункта Есемово Ржевского района, Тверской области с 27 апреля по 8 мая 2017года. В этом году экспедиция объединила свыше 500 поисковиков из 25 регионов Российской Федерации, Казахстана и Германии.

Кроме возвращения из безвестия погибших бойцов, важным направлением экспедиции является обучение поисковому делу молодых специалистов.

Обучение проходят юноши и девушки, в возрасте от 18 лет. В этом году, специально для молодежи организована серия ознакомительных экскурсий для школьников в поисковый лагерь. Бесплатные автобусные экскурсии по программе «Дороги Победы» рассчитаны на 1000 детей, из которых 500 - жители Тверской области. На базе поискового лагеря для них создан полевой музей, где демонстрируются находки поисковиков.

Более 30 военнослужащих 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа ведут активную работу в составе международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проходит уже в четвертый раз в рамках масштабного совместного проекта Российского военно-исторического общества, ООД «Поисковое движение России», Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и Правительства Тверской области.

Справочно:

Прошлая экспедиция «Калининский фронт» проходила в 2016 году в деревне Кокошкино Ржевского района (Тверской области). Совместными усилиями поисковики обнаружили останки 241 бойца и командира Красной Армии. По итогам поискового сезона 2016 года удалось установить судьбы более 100 бойцов. Все обнаруженные воины были захоронены с воинскими почестями. Также в ходе экспедиции был найден и поднят самолет ЯК-1, который 25 августа 1942 года не вернулся с боевого задания по сопровождению самолета Ил-2 в район Ржева. Управлял машиной кавалер ордена боевого Красного знамени, командир звена 163 истребительного авиаполка, старший лейтенант Большаков Александр Кузьмич. Поисковикам удалось найти родственников Большакова в г.Вольск Саратовской области, где позднее он был захоронен. Фрагменты, найденные на месте крушения самолета, легли в основу выставки РВИО «Судьба истребителя», рассказывающей о судьбе пилота.

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