02.05.2017 (20:07)

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» приняли участие в праздничном фестивале «МотоАрмия»

Колонна байкеров на мотоциклах и автомобилях с флагами организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» выехала со смотровой площадки у МГУ на Воробьевых горах в парк «Патриот» для участия в мотофестивале. Возглавил колонну начальник штаба мотоклуба «Офицеры» Денис Гордиенко. Протяженность маршрута составила 60 км.

В рамках фестиваля в павильоне парка «Патриот» состоялась выставка «Техника и экстрим», на которой были представлены новинки техники и экстрима, современные гаджеты, системы безопасности и оборудования, а также сфера услуг сегмента.

«МотоАрмия» - уникальное событие в уникальном месте. Первое в России мероприятие для любителей техники и экстрима, объединяющее в себе фестиваль и выставку на одной площадке.

Организаторами мероприятия стали «Экспопрофи», парк «Патриот», Федерация военно-тактических игр при поддержке Министерства обороны РФ. «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» выступили партнером мотофестиваля.

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