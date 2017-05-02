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02.05.2017 (21:25)

Танкисты ЗВО завершают подготовку к всеармейскому этапу соревнований по танковому биатлону

Лучшие танковые экипажи Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Каменка в Ленинградской области завершают подготовку к всеармейским соревнованиям по танковому биатлону.

На танкодроме военнослужащие совершенствуют навыки  вождения танков по пересеченной местности с преодолением различных препятствий: колейного моста, противотанковых рвов, минно-взрывных заграждений и др.

Для стрельбы из танков создана специальная мишенная обстановка и оборудованы огневые рубежи. Экипажи выполняют упражнения учебных стрельб с ходу по появляющимся и движущимся целям.

Кроме тренировок по ведению огня из штатного вооружения танков, экипажи готовятся к спортивному этапу соревнований, где предусмотрены бег и переноска ящиков с боеприпасами, преодоление лабиринтов, колодцев, «рукоходов» и водных преград, а также метание гранат.

В тренировках принимают участие более 50 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Танковый биатлон
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