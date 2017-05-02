02.05.2017 (21:25)
Танкисты ЗВО завершают подготовку к всеармейскому этапу соревнований по танковому биатлону
Лучшие танковые экипажи Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Каменка в Ленинградской области завершают подготовку к всеармейским соревнованиям по танковому биатлону.
На танкодроме военнослужащие совершенствуют навыки вождения танков по пересеченной местности с преодолением различных препятствий: колейного моста, противотанковых рвов, минно-взрывных заграждений и др.
Для стрельбы из танков создана специальная мишенная обстановка и оборудованы огневые рубежи. Экипажи выполняют упражнения учебных стрельб с ходу по появляющимся и движущимся целям.
Кроме тренировок по ведению огня из штатного вооружения танков, экипажи готовятся к спортивному этапу соревнований, где предусмотрены бег и переноска ящиков с боеприпасами, преодоление лабиринтов, колодцев, «рукоходов» и водных преград, а также метание гранат.
В тренировках принимают участие более 50 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.