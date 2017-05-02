02.05.2017 (21:55)

Более 800 курсантов Краснодарского ВВАУЛ приступили к полетам в учебных авиабазах

Более 800 курсантов 3-го и 4-го курсов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ) приступили к полетам в учебных авиационных базах Воздушно-космических сил (ВКС).

Полеты проходят на самолетах Як-130, Ан-26, Л-39, Л-410 совместно с летчиками-инструкторами в Республике Адыгея, Краснодарском крае, Волгоградской, Саратовской, Воронежской областях.

Подготовка будущих военных летчиков идет по следующим профилям: истребительная, бомбардировочная, штурмовая, дальняя и военно-транспортная авиация.

По итогам летной практики курсанты 3-го курса должны налетать не менее 80 часов, а курсанты 4 курса – более 90 часов.

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