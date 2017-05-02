02.05.2017 (19:48)
Российские десантники стали победителями международной олимпиады по военно-профессиональной подготовке
На базе учебного центра Сельцы Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (ВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова проходила международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке.
Курсанты 37 военных вузов России, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана и Армении демонстрировали теоретические знания и практические навыки по таким номинациям как «Военно-спортивная подготовка», «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Огневая подготовка» и «Гуманитарная миссия».
Победу в абсолютном первенстве одержала команда Рязанского ВВДКУ. Она удостоена Кубка Министра обороны России – председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ.
На церемонии награждения победителей и призеров от командования ВДВ поздравил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
Высшую награду за победу в международной олимпиаде курсанты РВВДКУ получают уже второй раз.