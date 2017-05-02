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02.05.2017 (20:05)

БДК Балтийского флота «Королёв» возвращается в пункт постоянного базирования

Большой десантный корабль (БДК) Балтийского флота «Королёв» завершил выполнение задач по предназначению в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования  ––  город Балтийск.

В настоящее время экипаж БДК «Королев» уже завершил прохождение пролива Ла-Манш. Экипажу корабля предстоит совершить переход через Северное море и Балтийские проливы. Ожидается, что в первой декаде мая корабль прибудет к месту постоянного базирования в город Балтийск.

Экипаж корабля выполнял задачи по предназначению с ноября 2016 года. За это время «Королёв» прошел свыше 50 тысяч морских миль. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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