02.05.2017 (21:00)

Общий налет экипажей авиации Западного военного округа увеличился на 14%

В зимнем периоде обучения общий налет экипажей авиации Западного военного округа (ЗВО) увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии с авиационными частями и подразделениями проведено около 20 летно-тактических учений (ЛТУ). Не менее 50% из них – в условиях ограниченной видимости и ночное время.

В ходе ЛТУ особое внимание уделялось совершенствованию навыков пилотирования в условиях низкой облачности, на малой высоте, а также в обстановке сложного радиотехнического управления экипажами с земли.

В учебных воздушных боях пилоты отрабатывали технику сложного и высшего пилотажа, выполняя бочку, вращение, петлю Нестерова и другие элементы. Основной упор в выполнении пилотажных элементов делался на умение применять их в условиях реального воздушного боя.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице