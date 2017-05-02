02.05.2017 (20:30)

Военные лесники привели в порядок воинские захоронения и очистили свыше 55 Га территории Минобороны РФ

В преддверье празднования Дня Победы в Великой отечественной войне свыше 5 тысяч сотрудников ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России приняли участие в проведении весенних субботников.

Всего была произведена очистка свыше 55 Га зеленых насаждений и лесных массивов. В ходе проведения работ по очистке территорий также были приведены в порядок воинские захоронения. Кроме того, военные лесники провели санитарную рубку лесных насаждений, пострадавших от вредителей, пожаров и болезней леса.

Массовая акция по уборке природоохранных зон от бытового мусора, прошлогодней травы и листьев уже прошла в Сибири и на Урале, и завершится в конце мая в других регионах страны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице