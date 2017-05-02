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02.05.2017 (19:44)

Саперы ЗВО обезвредили в Воронежской области боекомплект танка времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона Западного военного округа (ЗВО) уничтожили боекомплект танка времен Великой Отечественной войны «Генерал Стюарт», который был обнаружен в одном из водоемов у населенного пункта Урыв Острогожского района Воронежской области.

При этом было извлечено более сорока 37-мм снарядов.

Также при детальном обследовании дна Дона у места подъема бронетехники были подняты 20 артиллерийских снарядов, противотанковых мин и навесное вооружение.

Всего в апреле саперы ЗВО отработали около 200 заявок и обезвредили более 1000 взрывоопасных предметов и устройств.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Танки , Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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