02.05.2017 (19:44)
Саперы ЗВО обезвредили в Воронежской области боекомплект танка времен Великой Отечественной войны
Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона Западного военного округа (ЗВО) уничтожили боекомплект танка времен Великой Отечественной войны «Генерал Стюарт», который был обнаружен в одном из водоемов у населенного пункта Урыв Острогожского района Воронежской области.
При этом было извлечено более сорока 37-мм снарядов.
Также при детальном обследовании дна Дона у места подъема бронетехники были подняты 20 артиллерийских снарядов, противотанковых мин и навесное вооружение.
Всего в апреле саперы ЗВО отработали около 200 заявок и обезвредили более 1000 взрывоопасных предметов и устройств.
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