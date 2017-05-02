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02.05.2017 (19:31)

Боевые корабли Балтийского флота прибыли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде

Боевые корабли Балтийского флота зашли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, посвященном 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сейчас корабли занимают свои места у набережных города и в акватории Невы.

На рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами в парадный строй уже встали подводная лодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Минск».

У набережной лейтенанта Шмидта выстроились ракетный катер «Моршанск», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», корвет «Стойкий».

У Английской набережной заняли свои места десантный катер «Денис Давыдов», малый ракетный катер «Ливень», базовый тральщик «Александр Обухов».

Военно-морской парад  начнется 9 мая в 9:00. До этого времени военным морякам предстоит подготовить корабли к праздничным мероприятиям, а также провести несколько тренировок.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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