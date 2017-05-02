02.05.2017 (18:40)

Разведчики российской военной базы в Таджикистане готовятся к конкурсу «Отличник войсковой разведки»

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Таджикистане готовятся к окружному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки-2017» .

В полной боевой экипировке они совершенствуют навыки по преодолению полосы разведчика, включающей ряд сложных препятствий: разрушенное здание, вертикальная стена высотой 5 метров, ров с водой, проволочные заграждения, участок канализации и др.

Кроме того, разведчикам предстоит преодолеть участок зараженной местности в противогазах, эвакуировать раненого, преодолеть сухое русло реки и произвести спуск с отвесного склона высотой более 15 м с использованием горного снаряжения.

Завершающим этапом подготовки к конкурсу станет марш-бросок на 10 км по пересеченной местности в полной боевой экипировке на полигоне Ляур.

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