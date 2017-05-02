02.05.2017 (19:07)

Военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ в летнем периоде обучения будут осваивать новое вооружение

В десантно-штурмовой бригаде Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированной в Ульяновске, все занятия в летнем периоде обучения будут проводиться с применением поступившего новейшего вооружения.

В соответствии с планом перевооружения подразделения бригады получили комплекты боевого снаряжения «Ратник», включающего в себя средства связи, приборы ночного видения и систему бронезащиты, предназначенной для снижения поражения от холодного оружия, пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, а также новейшие ночные прицелы для стрелкового оружия, предназначенные для наблюдения за полем боя, оперативного обнаружения целей и ведения прицельной стрельбы ночью.

Для защиты личного состава и боевой техники от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами в соединение поступил многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна», который подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне.

С начала летнего периода обучения военнослужащие десантно-штурмовой бригады будут учиться использовать все поступившие новинки в комплексе с применением технических и огневых преимуществ полученного первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Боевая машина десанта БМД-4М предназначена для оснащения десантных частей с целью ведения маневренных наступательных и оборонительных действий совместно с другим образцами бронетанкового вооружения и техники.

На БМД-4М установлен боевой модуль «Бахча-У» со 100-мм пушкой-пусковой установкой и 30 мм автоматической пушкой и пулемётом ПКТ-М. В состав боевого модуля также входит автоматическая система управлением огнем и система стабилизации вооружения в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. Боевая машина оснащена тепловизором, прицелом ночного видения, лазерным дальномером, средствами сопровождения цели.

Многоцелевой бронетранспортёр БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава десанта, боеприпасов, запасных частей, ГСМ во всех условиях боевого применения в различных климатических условиях. Машина оснащена автономной пулеметной установкой и курсовым пулеметом с дальностью стрельбы до 2000 м.

Оба образца поступившей в бригаду бронированной гусеничной техники развивают скорость более 70 км/час, отличаются высокой маневренностью, могут преодолевать водную преграду со скоростью 10 км/час на плаву при волнении до 3 баллов.

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