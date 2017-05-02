02.05.2017 (18:15)

Завтра в Калининграде пройдет первая ночная репетиция военного парада

3 мая на площади Победы в Калининграде пройдет первая ночная репетиция военного парада.

В общей сложности в ней примут участие 1500 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

Будут отработаны слаженность действий парадных расчетов, знаменных групп и Почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем, другие строевые элементы.

Механизированная часть военного парада на тренировке будет представлена бронетранспортерами БТР-82А, самоходными пушками «Гиацинт», зенитными ракетными комплексами «С-400», береговыми противокорабельными системами «Редут», реактивными системами залпового огня «Град», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», танками Т-72, боевыми машинами пехоты «БМП-2», многоосными тяжелыми тягачами, автомобилями КамАЗ различных модификаций.

Впервые в этом году в репетиции парада будут задействованы пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», недавно поступившие на вооружение Балтийского флота.

Всего в составе механизированной колонны пройдет более 60 единиц техники.

Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 5 мая.

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