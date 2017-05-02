02.05.2017 (17:56)
На полигоне ЦВО в Челябинской области состоялся окружной финал конкурсов профессионального мастерства – «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»
На Чебаркульском полигоне Центрального военного округа прошел финал окружного этапа конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
На горе Пашина состоялось награждение победителей и призеров соревнований.
Начальник штаба ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов отметил важность подобных конкурсов для закрепления профессиональных навыков и совершенствования боевого мастерства.
В церемонии чествования победителей и призеров приняли участие шефы соединения. Миассцы Николай Кривошеев и Павел Воронин, руководители группы компаний АРКОМ и председатель родительского комитета Ирина Овчинникова вручили отличившимся военнослужащим кубки и памятные подарки от Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.
По поручению председателя Совета шефов, члена Общественной палаты Челябинской области Игоря Михайлова лучшему экипажу был вручен оригинальный приз «Крепка броня» работы мастеров клуба «Уральская бронза».