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02.05.2017 (17:56)

На полигоне ЦВО в Челябинской области состоялся окружной финал конкурсов профессионального мастерства – «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»

На Чебаркульском полигоне Центрального военного округа прошел финал окружного этапа конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

На горе Пашина состоялось награждение победителей и призеров соревнований.

Начальник штаба ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов отметил важность подобных конкурсов для закрепления профессиональных навыков и совершенствования боевого мастерства.

В церемонии чествования победителей и призеров приняли участие шефы соединения. Миассцы Николай Кривошеев и Павел Воронин, руководители группы компаний АРКОМ и председатель родительского комитета Ирина Овчинникова вручили отличившимся военнослужащим кубки и памятные подарки от Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.

По поручению председателя Совета шефов, члена Общественной палаты Челябинской области Игоря Михайлова лучшему экипажу был вручен оригинальный приз «Крепка броня» работы мастеров клуба «Уральская бронза». 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Суворовский натиск , Сухопутные войска , Танковый биатлон
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