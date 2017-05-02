02.05.2017 (17:56)

На полигоне ЦВО в Челябинской области состоялся окружной финал конкурсов профессионального мастерства – «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»

На Чебаркульском полигоне Центрального военного округа прошел финал окружного этапа конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

На горе Пашина состоялось награждение победителей и призеров соревнований.

Начальник штаба ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов отметил важность подобных конкурсов для закрепления профессиональных навыков и совершенствования боевого мастерства.

В церемонии чествования победителей и призеров приняли участие шефы соединения. Миассцы Николай Кривошеев и Павел Воронин, руководители группы компаний АРКОМ и председатель родительского комитета Ирина Овчинникова вручили отличившимся военнослужащим кубки и памятные подарки от Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.

По поручению председателя Совета шефов, члена Общественной палаты Челябинской области Игоря Михайлова лучшему экипажу был вручен оригинальный приз «Крепка броня» работы мастеров клуба «Уральская бронза».

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