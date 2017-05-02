02.05.2017 (17:25)

Военнослужащие Северного флота будут читать русскую классику в эфире «Радио России»

28 апреля военнослужащие Северного флота (СФ) в рамках совместного литературного проекта «Радио России» и Министерства обороны Российской Федерации «В море, значит – дома», заступили на «радиовахту» в эфире, приняв её у моряков-черноморцев.

Первым из североморцев фрагмент романа Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада» прочитал командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов. Сегодня в эфире прозвучит голос инженера гидроакустической группы старшего лейтенанта Анатолия Сазанова, проходящего службу в экипаже ракетного подводного крейсера стратегического назначения.

В День Северного флота – 1 июня – планируется к эфиру отрывок, озвученный старшиной 1 статьи Павлом Козиным с большого противолодочного корабля «Североморск», который выполняет задачи дальнего похода в Средиземном море.

Завершит чтение североморцев 26 июня радиотелеграфист тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» матрос Александр Варламков.

Военнослужащие СФ с большим энтузиазмом и воодушевлением приняли участие в записи этого уникального проекта. Среди участников было немало военнослужащих по призыву. Один из них – ныне старший матрос запаса Виктор Иваницкий после демобилизации поступил работать на радио «Север ФМ» Североморска – главной базы СФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице