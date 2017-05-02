02.05.2017 (16:53)

В Златоусте 50 школьников и студентов вступили в ряды «Юнармии»

Во Дворце культуры «Победа» города Златоуста представители местной молодежи дали клятву юнармейцев быть достойными гражданами своей страны.

Значки юнармейцев засияли на груди более 50 школьников и студентов – представителей школы № 38 и техникума технологий и экономики.

Участников сбора приветствовал председатель городского Собрания депутатов Алексей Карюков, который отметил, что в Златоусте активно работают детские военно-патриотические организации –– кадетские классы в школах и клуб «Юные защитники Родины», развиваются военно-шефские связи с Чебаркульским гарнизоном.

«Развитие юнармейского движения в нашем регионе имеет серьезную основу. Это, прежде всего, наши уральские традиции и практический опыт энтузиастов. Так, в программах Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности предусмотрены несколько направлений работы по совершенствованию допризывной подготовки, просветительских мероприятий», –– подчеркнул Алексей Зязев, начальник регионального штаба Всероссийского движения «Юнармия» по Челябинской области.

Юнармейцем можно стать с восьми лет. Школьники и студенты изучают историю России, знакомятся с биографиями героев, полководцев, осваивают начальную военную подготовку. В свободное время ребята занимаются волонтерской и общественной деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, Вахтах памяти.

В майские праздники в 38-ой школе состоится спортивная игра «Рубеж».

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