02.05.2017 (16:30)

Суда обеспечения «Алтай» и «Дубна» Северного флота возвращаются из дальнего похода

Спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Дубна» Северного флота (СФ), выполнявшие задачи дальнего похода совместно с большим противолодочным кораблём «Североморск», направляются в базу.

Суда вышли в Северное море через пролив Ла-Манш и продолжили движение в направлении Норвежского моря.

Их прибытие пункты базирования Североморск и Мурманск ожидается накануне Дня Победы. Командование флота готовит торжественную встречу экипажам, находившимся в дальнем походе с 15 октября 2016 г.

Экипажи судов обеспечивали выполнение задач корабельной авианосной группы СФ во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в Средиземном море, совершили переход вокруг Африканского континента с посещением портов ряда государств средиземноморья, Азии и Африки.

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