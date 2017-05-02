02.05.2017 (15:48)

Призывники со средним профессиональным образованием могут выбрать службу по контракту

21 апреля Президент России подписал Федеральный закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву.

Ранее таким правом обладали только те, кто окончил высшее учебное заведение.

Действие данного нормативного акта распространяется на все силовые ведомства, где предусмотрено прохождение военной службы.

Реализовать свое право смогут и те граждане со средним профессиональным образованием, кто уже служит по призыву.

Вместе с тем на военную службу по контракту смогут поступить только кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор.

В настоящее время 67% граждан, поступающих на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование. По сравнению с прошлым годом количество таких граждан увеличилось на 2%.

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