02.05.2017 (16:05)

В чешской Остраве отметили 72-ю годовщину освобождения города войсками Красной Армии

Памятная акция, посвященная 72-й годовщине освобождения чешского города Острава воинами 4-го Украинского фронта Красной Армии, в составе которого действовала и 1-я чехословацкая отдельная танковая бригада, прошла перед мемориальным захоронением красноармейцев в центре Остравы.

Мероприятие было организованно городскими и краевыми органами власти совместно с краевым военным командованием Армии Чешской Республики.

Руководитель военного представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике Валерий Коннов отметил важность сохранения исторической правды о жертвах и страданиях военного времени и поблагодарил власти Чехии за заботу и уход за российскими воинскими захоронениями и поблагодарил региональные и муниципальные органы власти, территориальное военное командование Армии Чешской Республики, которые заботливо помогают не забывать о событиях тех лет и, главное, о тех, кто отдал здесь свои жизни – героях со всех концов Советского Союза и, конечно, чехословацких патриотах.

Также руководитель военного представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике выразил слова благодарности и признательности добровольцам из местных военно-поисковых организаций, которые помогают устанавливать имена погибших за свободу Чехословакии на остравской земле.

В акции приняли участие Посол России в Чехии Александр Змеевский, военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Чешской Республике Игорь Щепин, гетман Моравскосилезского края Иво Вондрак, приматор Остравы Томаш Мацура, делегации от ветеранских, муниципальных, партийных организаций, военно-патриотических и поисковых клубов, представители польских вооруженных сил из территориального военного командования в городе Катовице, польские ветераны.

Справочно:

Остравская операция была крупной военной операций Второй мировой войны на территории Чехословакии. Она продолжалась 57 дней. Погибших сначала хоронили перед Новой ратушей и в различных частях Остравы.

Но после окончания войны в 1946 году их останки были перезахоронены у памятника освобождения в садах им. Каменского, где находится мемориал, являющийся одним из самых масштабных захоронений советских воинов в Чехии. Здесь захоронено более 500 бойцов Красной Армии

Почетное захоронение представляет собой площадку размером 100 на 50 м, в задней части которой расположен гранитный памятник высотой 10 метров, который представляет собой пирамиду со звездой на вершине. Перед пирамидой размещена скульптура, изображающая красноармейца и чешского рабочего. Сами захоронения расположены за стелами. Кроме того, непосредственно под скульптурой находится колумбарий, где размещены урны с прахом погибших.

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