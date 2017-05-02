02.05.2017 (15:20)

Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота завершил выполнение задач в Средиземном море

Морской тральщик (МТЩ) «Ковровец» из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота завершил выполнение задач длительного плавания в Средиземном море и совершает переход в Севастополь.

С декабря прошлого года МТЩ действовал в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, где его на основе плановой ротации сил сменил морской тральщик «Валентин Пикуль».

Прибытие МТЩ «Ковровец» в Севастополь запланировано в канун Дня Победы.

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