02.05.2017 (15:00)

Комиссии ВТУ Генштаба проверили и оценили уровень боевой готовности топогеодезических воинских частей

В топогеодезических воинских частях непосредственного подчинения Военно-топографического управления (ВТУ) Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации завершились контрольные проверки за зимний период обучения 2017 учебного года.

Военнослужащие геодезических, топографических и навигационных расчетов экспедиционного топогеодезического отряда в ходе контрольной проверки продемонстрировали свою профессиональную выучку на астрономо-геодезическом городке и выполнили тактико-специальные задания на прилегающей местности с применением комплексов ПНГК-1 (подвижный навигационно-геодезический комплекс).

Подразделение обработки информации продемонстрировало способность организовать оперативное исправление топографических карт и их допечатку с применением комплекса ПЦТС (подвижная цифровая топографическая система).

Личный состав экспедиционного топогеодезического отряда сдал зачеты по специальной и технической подготовке, проявив слаженность расчетов и индивидуальное мастерство, Каждый военнослужащий лично выполнил норматив по установке теодолита над центром пункта, произвел измерение отдельного угла теодолитом.

Топогеодезические расчеты произвели измерение длин линий тахеометром, установили и подготовили к работе теодолиты. Офицеры продемонстрировали способность определить астрономический азимут по часовому углу и высоте Солнца, решение прямой и обратной геодезической задачи.

Военнослужащие Главного центра геопространственной информации и Главного центра космической геодезии, навигации и картографии отработали вопросы оперативного создания и обеспечения войск и штабов актуальной информацией о местности в цифровом виде.

Комиссии ВТУ проверили и оценили уровень боевой готовности топогеодезических воинских частей непосредственного подчинения, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях и уровень морально-психологического состояния воинских частей в целом, состояние правопорядка и воинской дисциплины, выполнение социальных гарантий для всех категорий личного состава.

Особое внимание в ходе проверки было уделено профессионально-должностной подготовке офицеров, которые продемонстрировали уровень своего мастерства по 10 предметам обучения.

В мероприятиях контрольной проверки приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц специальной техники.

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