01.05.2017 (17:17)

В Москве прошла встреча студентов МГТУ ГА с ветеранами войны и Военно-Морского Флота

В музее Московского государственного технического университета гражданской авиации состоялась встреча студентов и преподавателей с ветеранами войны и Военно-Морского Флота (ВМФ). Встреча была организована в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии присутствовали ветераны войны и Военно-Морского Флота — старшина 2 статьи в отставке Борис Давыдов, защищавший нашу Родину в годы войны на торпедных катерах Северного флота, труженик тыла капитан 2 ранга в отставке Константин Панфёров и участник обороны Москвы капитан-лейтенант в отставке Валерий Плеханов.

В своих выступлениях ветераны рассказали о роли флота в борьбе с фашистскими захватчиками, поделились своими ратными и трудовыми воспоминаниями. Отдельно они упомянули, что молодое поколение должно помнить о героизме русского народа и всегда быть готовым защитить нашу Отчизну.

В ответ преподаватели вуза преподнесли ветеранам творческие подарки, исполнив песни и прочитав стихотворения о войне, а также вручили памятные грамоты и цветы.

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