02.05.2017 (14:38)
Во Владикавказе в мотострелковой бригаде ЮВО завершается перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации
До конца мая в мотострелковой бригаде общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной во Владикавказе –– столице Северной Осетии - Алании, –– будут переведены на летний режим эксплуатации более 1000 единиц вооружения и военной техники (ВВТ).
Обслуживание техники проводится как в местах расположения соединения, так и в полевых условиях на полигоне Тарское.
Данное мероприятие проводится дважды в год перед зимним и летним периодом обучения с целью подготовки узлов и агрегатов машин к жестким климатическим и высокогорным условиям использования ВВТ.
В ходе текущего обслуживания новой техники –– танков Т-90А, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3, артиллерийских орудий «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» –– задействованы модернизированные мобильные мастерские.
При проведении работ силами экипажей машин, водителей будет проделано до 50 технических операций на каждой штатной единице техники, использовано около 25 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.
После завершения данных мероприятий комплексная комиссия соединения проведет смотр готовности вооружения и военной техники обеспечить боевую подготовку и хозяйственную деятельность мотострелковой бригады ЮВО в летних условиях эксплуатации.