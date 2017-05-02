02.05.2017 (14:38)

Во Владикавказе в мотострелковой бригаде ЮВО завершается перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

До конца мая в мотострелковой бригаде общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной во Владикавказе –– столице Северной Осетии - Алании, –– будут переведены на летний режим эксплуатации более 1000 единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

Обслуживание техники проводится как в местах расположения соединения, так и в полевых условиях на полигоне Тарское.

Данное мероприятие проводится дважды в год перед зимним и летним периодом обучения с целью подготовки узлов и агрегатов машин к жестким климатическим и высокогорным условиям использования ВВТ.

В ходе текущего обслуживания новой техники –– танков Т-90А, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3, артиллерийских орудий «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» –– задействованы модернизированные мобильные мастерские.

При проведении работ силами экипажей машин, водителей будет проделано до 50 технических операций на каждой штатной единице техники, использовано около 25 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.

После завершения данных мероприятий комплексная комиссия соединения проведет смотр готовности вооружения и военной техники обеспечить боевую подготовку и хозяйственную деятельность мотострелковой бригады ЮВО в летних условиях эксплуатации.

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